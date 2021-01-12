شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. حفيدة عادل إمام تسرب صورة لزوجته عريانه من تحت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت حفيدة الزعيم عادل إمام “هالة” متابعيها بصورة نادرة وجريئة للزعيم مع زوجته هالة الشلقاني، عبر خاصية الستوري في حسابها بموقع إنستغرام.

وظهر عادل إمام في الصورة وهو يحتضن زوجته التي بدت بملابس لفوق الركبة، وأرفقت حفيدته هذه الصورة بأيموجي “قلب”.

وحظيت صورة هالة الشلقاني وزوجها عادل إمام، النادرة والجريئة بتداول واسع من قبل جمهور ومحبي الزعيم عبر السوشال ميديا.

إلا أن الملاحظ هو اندفاع البعض إلى التغزل والتحرش بالسيدة هالة الشلقاني، ووصفها بملكة الجمال والأناقة وبالفاتنة الممتلئة بالانوثة.

والمعروف انه من النادر أن تطل زوجة الزعيم عادل إمام بدون حدث قوي يدفعها للظهور أو الحديث أو حتى توجيه الرسائل.

وفى مارس الماضي تصدرت هالة الشلقاني، محركات البحث بسبب رسالة خطتها بيدها وتم تداولها على نطاق واسع، وجاءت تلك الرسالة بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، والتي عبرت من خلالها عن حبها لجمهور نجلها الأكبر، المخرج رامي إمام، بعد نشر جمهوره صور تجمعه بوالدته عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكشف المخرج المصري عن موقف قامت به والدته لرد جميل الجمهور، بعدما نشر مقطع فيديو وصفه بالاستثنائي، وأكد فيه أن والدته شاهدت الصور التي جمعها الجمهور له وهو بصحبتها منذ صغره حتى كبره.

مبادرة المحبين جعلت زوجة عادل إمام تشعر بتأثر كبير وتقرر كتابة رسالة إلى الجمهور بخط يدها قالت فيها: “باحبكو كتير كتير علشان انتوا بتحبوا ابني رامي.. وهو أول فرحة ليا في حياتي.. بجد بتخلوني سعيدة.. شكرا”.