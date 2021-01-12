شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – مفاجأة مرعبة تصعق والد ياسمين صبري وأمها في اوضة نومها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض الدكتور “أشرف صبري” والد الفنانة “ياسمين صبري” لحادث سرقة غريب من نوعه داخل فيلته بـ “بيانكي” بالعجمي.

وفوجئ والد الفنانة الشهيرة أثناء تواجده وزوجته في غرفة نومهما بأصوات غريبة تصدر في الطابق الأرضي بالفيلا فأسرع بإغلاق باب الحجرة بالمفتاح وأطفأ نور الغرفة وبعد دقائق اختفي الصوت ليكشف تسلل مجهولين إلي الفيلا بالرغم من وجود إضاءة صادرة في المبني وقيامهم بسرقة تليفزيونات وكاميرات وملابس وبعض التحف وتبلغ قيمة المسروقات حوالي 400 ألف جنيه.. فأسرع الطبيب المشهور بابلاغ النجدة بتعرض الفيلا للسرقة من قبل مجهولين بشارع مصطفي محمود المتفرع من “بيانكي” بالعجمي.

الطريف بل والغريب ان “مجموعة بوابين” عثروا علي المسروقات ملقاة خلف الفيلا علي الأرض ويرجح أن اللص أو اللصوص قاموا بإلقاء المسروقات بعد أن فوجئوا بأحد المارة أثناء هروبهم من الفيلا.. وتكثف المباحث جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط الجاني.

وكان والد الفنانة ياسمين صبري، ورئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، بعدما شارك بمنشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبر من خلاله عن إستيائه من ارتفاع قيمة تحليل مسحة كورونا بالمعامل الخاصة، حيث يصل سعرها إلى ألفي جنيه.

وكتب الدكتور أشرف صبري: «تحليل مسحة كورونا بـ2000 جنيه.. ولا يدخل ضمن أي كروت تخفيض!!». وعلى الجانب الآخر شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر خاصية القصص المصورة «استوري»، خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لقطة مصورة وهي تداعب قطتها داخل الجيم الخاص.

وكانت الفنانة ياسمين صبري، ظهرت مؤخرا بصحبة زوجها رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، داخل اسطول سيارات، بفستان أسود متوسط الطول وضيق، والذي تميز بأنه بأكمام طويلة، ومزين بخطوط بسيطة حول الصدر وقماشة سوداء من الشيفون الأسود، من توقيع مصممة أزياء الخليجية زينة زكي، ويصل سعر الفستان إلى 1800 درهم إماراتي، ما يعادل 7700 جنيه مصري، نقلًا عن الموقع الرسمي لمصممة الأزياء الخليجية. مع مكياج بسيط وشعر منسدل، فيما ظهر زوجها ببدلة مودرن قاتمة اللون.