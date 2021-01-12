شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. زوجة محمد رمضان نازلة رقص بلدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعادت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول فيديو مصور لزوجة الفنان محمد رمضان وهي ترقص مع رفيقاتها على أنغام أغنيته “أنا جدع”.

ويعود الفيديو لحفل غنائي أحياه الفنان المصري محمد رمضان في شهر أكتوبر الماضي بمناسبة افتتاح إحدى المطاعم الإيطالية بزيد بارك، التي يمتكلها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

وظهرت زوجة محمد رمضان برفقة صديقاتها وزوجة محمود رمضان شقيق زوجها، وهي ترقص وتتمايل على أنغام أغنية أنت جدع في حفل افتتاح “زيد بارك” بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان المصري قد أعلن عودته مع عائلته إلى مصر، للبدء بتصوير مسلسل “موسى”، وذلك من خلال فيديوهات نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع “انستغرام”، على أنغام أغنية “رمضان جانا” الشهيرة.

وتأتي هذه العودة التي بدت استعراضيةً كالعادة، بعد مرحلة عصيبة عاشها الفنّان المصري المثير للجدل، بسبب تداعيات صورة جمعته بالمغني الإسرائيلي عومير آدم في دبي، نوفمبر 2020، ما أدى إلى إيقافه الموقت عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه من نقابة المهن التمثيلية في بلاده، ومقاطعة أخباره من نقابة الصحافيين المصريين.

لكن نقابة المهن التمثيلية أصدرت بياناً أواخر العام الماضي أعلنت فيه أنّ: “لجنة التحقيق الخاصة بالعضو محمد رمضان، برئاسة مستشار مجلس الدولة محمد كمال سلام، قررت حفظ التحقيق والاكتفاء بفترة الإيقاف التي خضع لها مؤخراً”.

وبناءً عليه قرر مجلس نقابة الصحافيين في مصر إلغاء قراره السابق: “بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية، بعد صدور قرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، صاحبة الاختصاص والولاية الدستورية والقانونية في الحكم على الواقعة ومساءلة أعضائها، بحفظ التحقيق مع الفنان المتهم بالتطبيع والاكتفاء بفترة الإيقاف”.

وظهر الفنان محمد رمضان، قبل ساعات بصورة جديدة بملابس الشخصية التي يقدمها بمسلسل “موسى”، وذلك خلال كواليس تصوير العمل الذي يخوض به سباق دراما رمضان المقبل.

ونشر رمضان، الصورة عبر حسابه على موقع “تويتر”، وظهر خلالها ممسكا بسلاح آلي في يده، وهو يرتدي الجلباب الصعيدي، وعلّق: “موسى.. بمشيئة الله ‎رمضان٢٠٢١.. رمضان يجمعنا على خير”.

مسلسل “موسى” بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.