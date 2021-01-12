بطريقته الكوميدية..هاني رمزي يدعو للوقاية من فيروس كورونا..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - دعا الممثل المصري الكوميدي هاني رمزي الرجال إلى وضع الكمامة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذى ضرب العالم منذ بداية 2020.

هاني قام بالأمر على طريقته الكوميدية، حيث كتب على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي :”هل تعلم أن بمجرد دخولك إلى العناية الفائقة بسبب كوفيد 19 سيبقى هاتفك مع زوجتك لمدة 14 يوماً؟ ارتدي كمامة.”

وأيضاً كتب هاني:”هام جدآ:البسوا الكمامه بدل ماتلبس حاجه تانيه”.

هاني الذي يضحك الناس بأعماله الكوميدية، استغل ما يبرع به من أجل تسليط الضوء على ضرورة وضع الكمامة في إطار الاجراءات التي يجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن أخر أعمال هاني رمزي السينمائية فيلم قسطي بيوجعني، أما المسلسلات التلفزيونية كان أخرها أيام العسل.