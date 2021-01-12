رغم تأكيد هند البلوشي زواجها من علي يوسف.. زوجته الأولى تنفي

عدن - ياسمين عبد العظيم - رغم تأكيد الفنانة هند البلوشي زواجها من المطرب العراقي علي يوسف إلا أن زوجة الأخير الأولى نفت الأمر.

الإعلامية الكويتية مي العيدان نشرت على حسابها الخاص بموقع تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام رسالة بعثت بها زوجة المطرب العراقي.

الرسالة أكدت أن ما يحكى عن هذا الزواج مجرد مسلسل جديد، حيث كتبت: “حبيبي أبو بنتي يديمك إلنا، مبروك على المسلسل الجديد.

موجة من الجدل في أوساط المتابعين أحدثتها الرسالة وبرز التساؤل عن مدى صحة هذا الزواج.