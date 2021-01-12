لماذا تراجعت هيفاء وهبي عن المشاركة في مسلسل يسرا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتذرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن المشاركة في بطولة أحدث مسلسلات الفنانة يسرا والمقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

اعتذار هيفاء وهبي جاء قبل شهر بسبب ارتباطها بعدد من الحفلات الغنائية في الولايات المتحدة.

وأوضح المنتج جمال العدل أن هيفاء وهبي لديها تخوف من توقف رحلات الطيران بين مصر ولبنان وعدم تمكنها من السفر بشكل مستمر

وأكد العدل أنه جاري البحث عن فنانة بديلة لكي تؤدي الدور الذي كانت مرشحة هيفاء وهبي له في أحداث المسلسل.

وكان من المقرر أن تخوض النجمة اللبنانية هيفاء وهبي دراما رمضان بشكل مختلف هذا العام بمشاركتها لأول مرة للنجمة يسرا بدور ضرتها في مسلسل من إنتاج شركة العدل جروب والمنتج جمال العدل، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

ومن المقرر أن يكون الأسم المبدئي للمسلسل حرب أهلية، حيث يجري حالياً الانتهاء من جميع التحضيرات وتعاقدات باقي النجوم المنضمين للعمل.

يشار إلى أن آخر مسلسلات يسرا هو “خيانة عهد” الذي عرض في رمصان 2020، بينما عرض لهيفاء وهبي في سبتمبر الماضي أحدث مسلسلاتها التلفزيونية أسود فاتح عبر منصة اتفرج الرقمية.