بعد 5 سنوات من الفراق.. سوزان نجم الدين تلتقي أبنائها بالدموع

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد فراق 5 سنوات التقت النجمة السورية سوزان نجم الدين مع أبنائها وغلبت الدموع على الموقف.

النجمة السورية نشرت فيديو لتلك اللحظات وكتبت رسالة مؤثرة للغاية تم تداولها بشكل واسع بين الجمهور.

خلال الفيديو تظهر سوزان نجم الدين في المطار حيث قابلت أبنائها الأربعة سهير، سارة، حيان وحازم وعلقت قائلة: خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.

كما عبرت عن مشاعرها في فترة غياب أبنائها عنها بخاصة وأنها أُجبرت على هذا الفراق حيث قالت: خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معو الألم.. خمس سنوات صاروا الصغار كبار، خمس سنوات كنت عدّ فيا الأيام والساعات والدقايق والثواني بانتظار هي اللحظة.. فراقٌ قسريٌّ مرّ.. لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء.

لتختم سوزان نجم الدين رسالتها بالتعبير عن سعادتها بلقاء أبنائها أخيراً بعد نهاية فترة حكم دونالد ترامب وعودة الحياة إلى طبيعتها حيث قالت: وأعادت توازن الحياة الى طبيعتها..فها أنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد ترامب الظالم بالذل والمهانة..لينقلب السحر على الساحر.. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه.