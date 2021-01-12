” عيش ندل تموت مستور”.. صورة نادرة لنور الشريف من كواليس “الأقمر”

عدن - ياسمين عبد العظيم - الأقمر هو ثانى جامع بنى في مصر، وهو عنوان الفيلم الذي قام ببطولته الفنان نور الشريف والفنانة نادية لطفي.

تدور القصة حول علاقات الاستغلال والبشر الذين يعيشون حول المسجد من الطبقات الدنيا، بائعة الخضار الشريفة وسائق التاكسي المنحرف الذى يعيش بجملة بمثل خاص به وهو “عيش ندل تموت مستور”، وصديقه تاجر المخدرات المدمن، والشاب المكافح الذى يحاول العيش بالحلال ويحب البائعة.

أيضا هناك العاهرة المتزوجة بعسكرى بوليس، والثرى الذى يتصدق مع كل يوم جمعة صلاة، وهو فاسد ويتآمر مع بعض المسئولين لهدم المسجد تحت دعوى إقامة قصر ثقافة.

السيناريو يرصد مصائر هذه الشخصيات سائق التاكسي يقتل بعدما تستغله عاهرة لتوقعه في يد بلطجية يقتلوه ويسرقوا المال، العاهرة ينكشف أمرها وتخرج بفضيحه من الحى، تاجر المخدرات يقبض عليه، البائعة رغم أنها تفشل قصة حبها والشاب، لكنها تبقى بجوار المسجد، أما محاولة هدم المسجد فيتصدى لها كل أهل الحى، ويسقط زيف دعوى الثرى والمسئولين المرتشين.

صورة نادرة تجمع بطلي الفيلم نور الشريف ونادية لطفي مع المخرج هشام أبو النصر في كواليس الفيلم الذي أنتج عام 1978 وشارك في بطولته سعيد صالح ومحيي إسماعيل وسهير الباروني وصلاح منصور ونخبة أخرى من النجوم.