بعد نقله إلى معهد ناصر.. المرض يغير شكل علي حميدة تمامًا.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - يواصل الفنان الكبير علي حميدة علاجه في مستشفى معهد ناصر، بعد أن نقل إليها بأمر من وزيرة الصحة من أجل استكمال علاجه بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها.

نجل شقيقة على حميدة، نشر عبر صفحته بموقع فيس بوك كواليس أول ليلة له في المستشفى حيث قضاها الفنان في الصلاة وظهر حميدة بملامح صادمة حيث غير المرض من شكله.

الفنان علي حميدة كان قد أشار خلال حديثه بأحد البرامج التليفزيونية إلى أنه يعاني من حصوة في المرارة أدت إلى انسداد، وحدوث مضاعفات صحية في القولون، وإمكانياته المادية لا تسمح باستكمال علاجه.

قال حميدة إنه يعاني من حصوة على المرارة، وحالته خطرة ويمكث الآن في مستشفى مطروح العام، باكيًا: “معيش أني أدخل مستشفيات”، مؤكدًا أنه ينتظر نتائج تحاليله غدًا حتى يتجه إلى التشخيص الصحيح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب.

وتابع حميدة: مبقاش معايا فلوس ودفعت ضرائب 13 مليون جنيه، وخدوا مني شقتين على النيل وفيلا في مطروح”.