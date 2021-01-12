شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة مصرية ذهبت لقضاء شهر العسل مع زوجها فعادت به جثة – شوف مين؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حياة كل فنان أو فنانة العديد من القصص المأساوية شأنه شأن أي إنسان ، لم تكن نجمة اليوم استثناءً من هذا الأمر.

وتحل اليوم 12 يناير ذكرى وفاة الفنانة ليلى فوزي التي اكتسبت شهرة واسعة بسبب أدوارها المتنوعة.

و تزوجت الفنانة ليلى فوزي 3 مرات ، الأولى كانت من الفنان عزيز عثمان صديق والدها لكن تم الطلاق بعد فترة ، ثم تزوجت من الفنان أنور وجدي وذهبا لقضاء شهر العسل بالخارج لكن المرض غلبه واضطر لإجراء جراحة في الخارج لكن لم تنجح وظل في السويد لمدة 4 أشهر حتى توفي لتعود به في نعش إلى القاهرة.

وبعد ذلك تزوجت ليلى فوزي من الإذاعي جلال معوض الذي قرأ بيان ثورة يوليو.