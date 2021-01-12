صورة نادرة جدًا لعمدة الرقص الشرقي بديعة مصابني

عدن - ياسمين عبد العظيم - بديعة مصابني من أشهر الراقصات في مصر وكان الكازينو الذي تملكه بمثابة أكاديمية تخرج منها عشرات الفنانين منهم تحية كاريوكا وسامية جمال وببا عز الدين فضلا عن أشهر المطربين وفناني المونولج أمثال إسماعيل ياسين.

ولدت بديعة يوم 25 فبراير عام 1892 في لبنان نشأت في بيئة وبيت فقير جدًا، تزوجت بلبنان وأنجبت ابنة، ثم انفصلت عن زوجها.

نزحت بديعة إلى القاهرة عام 1919م، في أعقاب الحرب العالمية الأولى، كان ذكاؤها وخفة دمها هما سبيلها الوحيد للنجاة من الفقر.

بدأت بديعة كراقصة واستعراضية بالموالد والأفراح، إلى أن قابلت نجيب الريحاني وأعجب بها وضمها للعمل بفرقته.

غادرت القاهرة إلى لبنان وتزوجت من أحد الجنرالات الأتراك، وانفصلت عنه، ثم قابلت الريحاني مرة أخرى ليوقع معها عقدان عقد عمل وعقد الزواج منها، وعادت إلى القاهرة.

عملت كممثلة استعراضية في المسرح والسينما، وفي عام 1929 ابتدعت رقصة شرقية خاصة بها وعرفت باسمها، لتقوم بافتتاح صالة للرقص باسم كازينو بديعة، والتي تخرج فيها ألمع نجوم الاستعراض في مصر والعالم العربي.

شاركت بديعة مصابني في عدة مسرحيات منها ريا وسكينة 1925 ، ومراتي في الجهادية، وشاركت بالغناء في مسرحية المركيز دى بروبلا.

توفيت بديعة مصابني يوم 23 يوليو عام 1974 بعد أن وضعت لنفسها مكانة متميزة في تاريخ الفن والرقص الشرقي بصفة خاصة.