بمايوه بكيني وكأس..سلمى حايك تستفز متابعيها بهذه الصور..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - سلمى حايك​ من النجمات اللواتي دائما، ما يثرن الجدل بإطلالتها وجمالهن، وبجرائتها في اللبس، فهى نجمة إغراء عالمية يتفق الجميع على جاذبيتها وجمالها.

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نشرت سلمى حايك، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” صور على البحر، وإستفزت سلمى متابعيها من خلال كأس صغير من الخمر بيدها، وارتدت كاش مايوه خفيف من اللون البيج، تحته مايوه بيكيني أحمر، استعرضت من خلاله منحنياتها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية سوداء.

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سلمى حايك من الفنانات اللواتي يحرصن على الإهتمام والعناية ببشرتها ورشاقتها، من خلال إختيار الأزياء الشبابية، مما جعلها تتمتع بمظهر جذاب منحها عمراً أقل مما هي .

سلمى حايك ‏ ممثلة مكسيكية أمريكية، ولدت في 2 سبتمبر عام 1966 في المكسيك وهي ابنة رجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني سامي الحايك وأم مكسيكية من أصل إسباني ديانا خيمينيز.