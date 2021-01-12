منة عرفة عن مسلسلها الجديد: عملت مع محمد أنور حاجات قرفت كل الناس مني

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدثت الفنانة الشابة منه عرفة عن كواليس مشاركتها مع الفنان الكوميدي محمد أنور مسلسل «إسعاف يونس»، والذي تجسد فيه شخصية «لوجي».

وقالت منه عرفة خلال لقائها في برنامج «عين أونلاين» إنها كانت متخوفة في البداية من الدور نظرا لأنه كوميدي وهي تعتبر نفسها ليست كوميديانة من الدرجة الأولى.

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وأضافت الفنانة الشابة منة عرفة أن شخصية «لوجي» تعمل طبيبة وتحب «يونس» كثيرا وتحاول أن تلفت نظره بأي طريقة لكنه لا يبادلها نفس المشاعر ووصل الأمر إلى حد شعوره بالقرف منها.

وتابعت منه عرفة: «أنا عملت مع محمد أنور حاجات في المسلسل الناس قرف منس واشمأزت بسببها.»