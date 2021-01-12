شكرا لقرائتكم خبر عن بالأبيض الضيق – اتفرج نسرين طافش بأحدث إطلالة والجمهور يتحرش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مما تداولها الرواد على نطاق واسع.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفت الصورة بالجريئة بعد لحظات من نشرها على حسابها.

وظهرت نسرين طافش من خلال الصورة باطلالة حديثة وهي ترتدي بنطلوناً أبيض اللون وضيقاً بالاضافة الى القميص الاخضر، وحذاء ايضاً واضعة يدها اليسرى على المكتب، واليد اليمنى على خصرها.

وعلقت نسرين طافش على الصورة قائلة: “سببين لعدم وصول لهدفك.. أو عكوسات في حياتك: اما نقص في المعلومات.. أو معلومات مغلوطة”.

تنشغل السورية نسرين طافش، حاليًا في تصوير مشاهدها الأخيرة في المسلسل المصري “الوجه الآخر”، الذي تقوم ببطولته أمام النجم المصري “ماجد المصري”.

خلال أحداث “الوجه الآخر” يجسد المصري شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.