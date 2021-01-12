تزوجت ممدوح عبد العليم وخانته مع صديقه المطرب..نبيلة كرم من هى وأين اختفت..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - حل الأسبوع الماضي، ذكرى رحيل الفنان المصري، ممدوح عبد العليم، الذي يطلق عليه “المحترم” نسينا إلى الأعمال القيمة التى قدمها في السينما والتليفزيون.

5 سنوات على رحيل ممدوح عبد العليم.. ليالي الحلمية كانت سببًا في زواجه الثاني وإنجاب ابنته الوحيدة..صور

الراحل ممدوح عبد العليم ، كان متزوج المذيعة الشهيرة شافكي المنيري، وانجب منها بنت وحيدة تسمي هنا.

ولكن الكثيرون لم يعلموا أن شافكي المنير هي الزيجة الثانية الممدوح عبد الحليم، وزوجته الاولى كانت فنانة لبنانية تدعى نبيلة مكرم.

نبيلة مكرم، عملت بين السينما في بلادها والسينما في مصر عملت في بعض أدوار الإغراء التي لم تخرج عنها كثيراً وقامت بإنتاج بعض أفلامها.

تزوجت ممدوح عبدالعليم وطردت من مصر لعلاقتها بابن مسئول كبير.. أسرار مثيرة في حياة فاتنة الثمانينات نبيلة كرم.. صور

تزوجت من ممدوح عبد الحليم، ولكن الزيجة لم تستمر كثيرا، بسبب رفضها تلبية طلبه بإعتزال الفن والتفرغ لحياتها الاسرية، ولكن الذى سرع في الطلاق كما ذكر المقربون منهما، أن الفنان المحترم علم أنه زوجته اللبنانية على علاقة بزميله له وهو المطرب إيمان البحر درويش.

بعد طلاق نبيلة كرم من ممدوح عبد العليم، تزوجت عرفي من إيمان البحر درويش، ولكن لم يستمر زواجهما طويلا.

تم إبعاد نبيلة كرم من مصر، بسبب تورطها في علاقة مع ابن وزير الداخلية في فترة الثمانينات.

تزوجت نبيلة كرم سراً من رجل أعمال أجنبي من أصل لبناني وتقيم في السويد، وقد جاء قرار اعتزالها المفاجئ بناء لقرار اتخذته شخصياً لا سيما بعد الصدمات والمعاكسات التي مرت بها في مسيرتها الفنية.

من اشهر اعمال نبيلة كرم، فيلم أحلي من الشرف مفيش، وايوب، ومسلسل ألف ليلة وليلة.