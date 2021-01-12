شكرا لاهتمامكم بخبر نضال أحمد تكشف مفاجأة عن علاقة هيفاء وهبي بإبنتها زينب الفياض..اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدثت الناقدة الكويتية ليلي أحمد، عن علاقات النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بإبنتها الوحيدة زينب فياض، وكشفت بعض التفاصيل عن الخلافات بين هيفاء وزينب.

قالت ليلي أحمد خلال برنامج “عالسيف” أنه لا يوجد حتي الأن دليلاً على المقاطعة الصريحة رغم انتزاع زينب فياض في طفولتها من هيفاء وهبي والعمل في الإعلانات عندما كبرت.

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وأضافت الناقدة الكويتية: “هما غير منقطعتان عن بعض وما يحدث جزء من التسويق والماركتنج البنت حرة وكبيرة وهيفاء مستقلة وقادرة إنها تتواصل مع بنتها”، مشيرة أنه على الصعيد الإنساني فإن هيفاء معروفة إنها كريمة وطيبة وإنسانة دمها خفيف العرق المصري فيها.

وتابعت:” إظهار القطيعة بتيجي بحق زينب إنها عاقة لأمخا مو متواصلة معاها عصبت مرة وطالبت المهاجمين لها بأ يتوقفوا عن ذلك لأنها قطعة من والدتها والعكس وأنها غير عاقة لوالديها”.

واختتمت: “إذن الموضوع ماركيتنج وهما يتواصلون من غير ما يظهرون لأنه لا يوجدمبرر للقطيعة وهيفاء تدعم ابنتها ولا يوجد منطق لاستمرار القطيعة وهي صغيرة ممكن لكنها كبرت”.

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يذكر أن هيفاء وهبي وحفيدتها خطفتا الأنظار بظهورهما في فيديو وهما يغنيان ويتمايلان على أغنية “بالبنط العريض”، ولفت الانتباه بقوة أن صوت زينب فياض نسخة طبق الأصل من نبرة صوت والدتها، كما أنها اعتمدت في المقطع على حركات دلال وأنوثة وجدها الكثيرين مشابه لطريقة أمها.

تفاعل الجمهور مع فيديو ابنة هيفاء وهبي وحفيدتها بقوة، حيث جاءت معظم التعليقات تتحدث عن نبرة الصوت المطابقة لوالدتها، لم يخل الأمر من تلميح البعض بأن ابنة الفنانة اللبنانية تتعمد تقمص شخصية أمها وحركاتها في عدد من المقاطع.

يذكر أن هيفاء وهبي امتنعت عن الحديث عن ابنتها زينب فياض منذ سنوات، وذلك بعدما بكت عدة مرات خلال لقاءات تلفزيونية قديمة خلال التطرق الى الموضوع، كما انها ترفض التعليق على أي خبر متداول حول ابنتها الوحيدة.