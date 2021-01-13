اتفرج..ماذا قالت ماجدة الرومي عن مصالحة مصر وقطر

عدن - ياسمين عبد العظيم - ماجدة الرومي، مطربة لبنانية، تتمتع برصيد وتاريخ غنائي كبير، له ملايين المعجبين بصوتها الحنون، في جميع أنحاء الوطن العربي، الرومي من الفنانات اللواتي يبتعدن عن الأضواء بشكل كبير، وقليلة الأحادية والظهور الإعلامي.

اتفرج..ابن ماجدة زكي ممثل وظهر معها في أحد أعمالها

تحدثت ماجدة الرومي على المصالحة التي تمت بين قطر و​السعودية عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي على “إنستجرام” قائلة: “ما أسعد خبر لقاء الأخوة وما أغلاه على قلبي وكم سيكون الربيع الآتي جميلاً عندما يَجمع شملَ كلّ الأخوة في حضن الوطن العربي. في زمن الأحزان اللبنانيّة المؤلمة والقلق المُضني والمخاطر الجسيمة أثلج خبر المصالحة العربيّة قلبي وفرحتُ كما لم أفرح منذ زمن بعيد … لماذا ؟”.

وتابعت رسالتها مجيبة: “لأنّ في الاتحاد قوّة.. وهذه الدار العربيّة كلّها داري وتعنيني، فأنا منها ولها تاريخياً. يا رب أَدم على كلّ العرب نعمة الوفاق والسلام … آمين. ماجدة الرومي بيروت المنكوبة”.

ماجدة الرومي مغنية لبنانية، تنحدر من عائلة الرومي التي تتأصل من عائلة البرادعي من مدينة صور في جنوب لبنان، عائلة برادعي التي كانت دائمة الزيارة لمدينة روم في تركيا أخذت لقب الرومي.

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وهي ابنة الموسيقار اللبناني حليم الرومي الذي ولد في صور، جنوبي لبنان.