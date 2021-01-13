شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة الافلام الإباحية تشعل مواقع التواصل بحركات جنسية.. اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور جريئة للفنانة شيماء الحاج، بعد لحظات من نشرها على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت الفنانة الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مما تداولها النشطاء على نطاق واسع، بسبب شهرتها الكبيرة.

لكن تجاوزت الفنانة شيماء الحاج من خلال الصورة حرية الرأي والتعبير الأمر الذي أثار موجة جدل واسعة.

ظهرت الحاج من خلال الصورة وهي ترتدي فستان ابيض و بروتيل اسود مع حركات وصفت بالمثيرة .