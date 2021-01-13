لماذا رفضت رغدة الزواج من أحمد زكي رغم قصة الحب بينهما؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكلت الفنانة رغدة ثنائيا فنيا مع الفنان الراحل أحمد زكي وظهر تناغم كبير بينهما دفع إلى التساؤل عن طبيعة العلاقة بينهما في الوقاع.

4 أفلام جمعت رغدة وأحمد زكي وبدأت الاقاويل تتحدث عن زواجهما في السر وقصة حب تجمع بينهما.

حقيقة العلاقة بين النجمين كشفت عنها الفنانة رغدة عثب وفاة أحمد زكي في كثير من تصريحاتها.

تحدثت رغدة عن علاقتها الشخصية مع أحمد زكي قائلة: “احنا الاتنين لينا تركيبة شبه بعض، محبيناش بعض زي روميو وجوليت، بس كتير حبينا بعض، انا كنت بفهمه كتير، رغم انه مكانش بيتكلم كتير، يعني مفاتيحه عارفاها، وهو كان بيرتاحلي وانا كنت برتاحله، لكن لم نكن نصلح كزوجين، بس احنا كنا علطول زي القط والفار مع بعض، علاقة غريبة”.

وأضافت رغدة في تصريحاتها “تعرف ليه انا مرتبطتش بيه علشان كان في اخر سنة في سرير المرض، ومرديتش أتحط في موقف الاجبار، وحبيت أبقى بجانبه للنهاية، وبعدين انا مكنتش مرتبطة بأحد وكنت منفصله، وهو ايضاً، فين المشكلة وايه العيب اننا نرتبط”.

وتابعت الفنانة السورية قائلة “لو كنت تزوجته كنت قلت، هو فعلا عرض عليا الزواج وهو في سرير المرض، قال لـ وطنى مدير أعماله انزل هات المأذون، علشان احميها، لأنى كنت بتعرض وقتها لحملة شرسة جدا، علشان أقطع الألسنة كلها، وانا الى كنت أقوله لا، علشان هو كان بيحتضر، وانا رفضت ان يحصل دا علشان الناس، الناس لا تنفع في وقت الألم”، واختتمت حديثها قائلة “انا حبيت ابقي للنهاية معاه، احمد دخل الغيبوبة على كتفي انا، وبعدها بكام يوم ارتاح لخالقه.

وبعد رحيل الفنان هيثم أحمد زكي نجل الفنان الراحل أعربت رغدة عن انزعاجها من بيع مقتنيات أحمد زكي وكشفت أنها تحتفظ بساعته ونظارته وقالت إنها تعرف كل مقتنيات مكتب أحمد زكي كاشفة أنها كانت تذهب لترتيبه مع الفنان الراحل ممدوح وافي.