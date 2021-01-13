نجمة الفوازير نيللي منطلقة في جلسة تصوير مبهجة ونادرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهرة كبيرة حققتها الفنانة نيللي في مجال الاستعراض خاصة عندما قدمت فوازير نيللي أعوام متتالية قبل أن تترك الساحة للفنانة شيريهان.

تصدرت نيللي أغلفة المجلات الفنية وخضعت لأكثر من جلسة تصوير ومنها هذه الجلسات التي ارتدت فيها ألوان مبهجة.

ولدت نيللي في مدينة القاهرة يوم 3 يناير في عام 1949. بدأت التمثيل والغناء والرقص منذ طفولتها في العديد من الأفلام وذلك خلال حقبة خمسينات القرن العشرين، منها الحرمان، عصافير الجنة، حتى نلتقي، رحمة من السماء.

استمرت في التمثيل حتى نالت دور البطولة في فيلم المراهقة الصغيرة في عام 1966، ومن أفلامها التي شاركت فيها بعد ذلك بيت الطالبات، أجازة صيف، دلع البنات، مذكرات الآنسة منال، طائر الليل الحزين، الغول.

خاضت مجال الدراما التليفزيونية وقدمت مسلسلات أهمها مسلسل “برديس” مع الفنان الراحل كرم مطاوع لكنها ابتعدت عن مجال التمثيل والاستعراض في السنوات الأخيرة ولم تظهر سوى في بعض المناسبات الفنية على فترات متباعدة لكنها لازالت تحتفظ بجمالها ورشاقتها بشكل أبهر جمهورها.