شكرا لاهتمامكم بخبر فنان شهير كان مرشحًا لدور العمدة وفاتن حمامة رفضت المشاركة.. أسرار لا تعرفها عن فيلم الزوجة الثانية.. صور نادرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - فيلم الزوجة الثانية الذي أنتج عام 1967 يعتبر من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية وترتيبه رقم 16 ضمن قائمة أجمل 100 فيلم.

الفيلم كتبه أحمد رشدي صالح وأخرجه صلاح أبو سيف وقام ببطولته نخبة من النجوم على رأسهم سعاد حسني وشكري سرحان وسناء جميل وصلاح منصور.

تدور أحداث الفيلم حول الاستبداد الواقع على الفلاحين من خلال شخصية العمدة الذي يطمع في زوجة أحد الفلاحين ويجبره على طلاقها لكي يتزوجها هو رغبة منه في إنجاب وريث لثروته.

من الأسرار التي قد لا يعرفها الكثيرون أن شخصية العمدة التي أبدع في تجسيدها الفنان الراحل صلاح منصور كان مرشحا لها بشكل رئيسي الفنان أحمد مظهر.

ترشيح مظهر جاء من قبل المخرج صلاح أبوسيف رغبة منه في أن يكون البطل يجيد ركوب الخيل ليتناسب مع شخصية العمدة.

لكن مشاركة الفنان أحمد مظهر فشلت بسبب الاختلاف على الأجر ما أدى إلى إسناد الدور إلى صلاح منصور الذي يعتبر الفيلم أولى بطولاته.

ورغم إجماع النقاد على قوة وإبداع الفنانة سناء جميل في أداء شخصية حفيظة زوجة العمدة إلا أنها لم تكن المرشحة الأولى للفيلم.

الشخضية رشح لها في البداية الفنانة فاتن حمامة لكنها رفضت الدور وهو ما أرجعه الكثيرون إلى الحرب التي كانت دائرة بينها وببين الفنانة سعاد حسني بسبب الغيرة الفنية.

الفيلم نجح نجاحا كبيرا وقدم بانوراما عن حياة الفلاحين في القرى في وقت كان يسيطر عليهم الإقطاع ويقع عليهم الكثير من الظلم وكان الفقر هو الكابع المسيطر على حياتهم.

أجادت الفنانة سعاد حسني تجسيد شخصية الفلاحة الفقيرة واعتبرها النقاد من أهم الفنانات اللاتي جسدن تلك الشخصية في السينما المصرية ولعله الفيلم الوحيد الذي قدمت فيه مثل هذه الشخصية.

كما شهد الفيلم ظهور الفنان محمد نوح في دور شقيق العمدة وكان وقتها وجها جديدا كما شاركت الفنانة سهير المرشدي بدور لافت في الفيلم.

الموسيقى التصويرية التي وضعها فؤاد الظاهري كانت بطلا من أبطال العمل ايضًا حيث استطاعت تصوير أجواء العمل والحالات النفسية للفيلم جنبا إلى جنب مع كاميرا صلاح أبوسيف.