حقيقة خطوبة ابن مصطفى قمر وابنة أحمد زاهر.. صورة حسمت الجدل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تجمع بين تيام مصطفى قمر، نجل الفنان مصطفى قمر وملك أحمد زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، حيث زعموا خطبتهما.

وبحسب الصور، فقد ظهر الثنائي فيما يشبه بالحفل أو مناسبة عامة، إلا أن الجمهور ربط بين ذلك الظهور وبين خطبتهما.

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وفي أول تعليق له على تلك الأنباء، أكد «تيام» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن تلك الأنباء ليس لها أساس من الصحة.

ونفى تيام مصطفى قمر الخبر بطريقتة الخاصة حيث نشر صورة جمعتهما سويا في أحد المناسبات معلقا: «my sister».

وعلق أحد رواد موقع «فيس بوك»: «بتنفي ليه يا قمر»، فيما علقت أخرى لصديقتها: «عاجبك كده أهو نفى».

وتشارك ملك أحمد زاهر في مسلسل لؤلؤ، الذي يعرض في وقتنا الحالي على فضائية أون، ويدور في إطار 40 حلقة.

ويضم في البطولة عدد من نجوم الفن، الفنانة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلي، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.