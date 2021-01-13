مى عمر “لؤلؤ ” تستفز متابعين السوشيال ميديا بهذا المشهد ويعلقون: هي فكرة نفسها مين..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - لؤلؤ مسلسل إجتماعي يروي قصة ممثلة شابة صاعدة تمر بالعديد من المواقف الصعبة في حياتها الفنية والشخصية، أحداثه وصلت إلى الحلقة الـ14، ويعرض على قناة “أون تي في” من السبت إلى الخميس في الـ8 مساء، لؤلؤ من بطولة النجمة مي عمر، وأحمد زاهر، إدوار ونيرمين الفقي، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

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إستفزت لؤلؤ الشخصية التى تؤديها النجمة مي عمر، رواد مواقع التواصل الإجتماعي، في أحداث الحلقة الـ13من المسلسل، بمشهد لها وهي تغني على إحدى المسارح، وظهرت مي عمر مرتدية بدلة باللون الفضي المطرز، وببوط أسود، وشهر بني منسدل، ومكياج صارخ، وأمامها ملايين من المشاهدين.

وتصدرت لؤلؤ بهذا المشهد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق رواد هذه المواقع بنوع من السخرية، قائلين:” هي فكرة نفسها مين، دا عمرو دياب مش بيحضروا جمهور قد ده.”، مؤكدين أن المسرح الذي ظهر في المشهد يعتبر نسخة طبق الأصل من مسرح مهرجان موسيقى الرقص الإلكترونية “تومورولاند – Tomorrowland” وهو احتفال سنوي ضخم يقام في بلجيكا.

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مي عمر، ممثلة مصرية، تخرجت من قسم الصحافة والإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت التمثيل من خلال مشاركتها في بطولة حكاية حياة، والذي تبعته في العام التالي كلام على ورق ثم مسلسل الأسطورة والذي كان من إخراج زوجها محمد سامي