شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر عريان – اتفرج صافيناز ترقص على يخت ثرى سعودى والفلوس نازلة عى جسمها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للراقصة الشهيرة صافيناز وهي تنهمر عليها أموال «نقطة» أثناء رقصها.

وظهرت الراقصة الأرمينية صاحبة الصيت الواسع، وهي علي يخت خاص بمواطن سعودى ، وهي ترقص لعدد من الرجال و النساء، فى الحفلة الخاصة، بينما يقوم أحد الحاضرين بإلقاء النقود عليها.

كما ظهرت الراقصة ببدله خليعة، وحركات مثيرة أثناء رقصها، مما أثار استياء بعض المتابعين علي مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها فى المقابل واصلت حصد الإعجاب من محبيها الذين ازدادوا وجاءت تعليقاتهم بعبارات الثناء على الراقصة .