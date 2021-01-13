يسرا تعلن تعافيها من فيروس كورونا وتوجه هذه الرسالة لجمهورها..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة الكبيرة يسرا، تعافيها من فيروس كورونا المستجد، مساء أمس الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر”، مؤكدة أن المسحة الطبية الأخيرة لها جاءت سلبية.

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وكتبت يسرا في تغريدة : “الحمد لله دائما وأبداً.. بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جداً من قلبي على دعواتكم ليا”.

وتابعت:” الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية.. لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة،.. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع”.

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