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شكرا لاهتمامكم بخبر يسرا تعلن تعافيها من فيروس كورونا وتوجه هذه الرسالة لجمهورها..اتفرج والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة الكبيرة يسرا، تعافيها من فيروس كورونا المستجد، مساء أمس الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر”، مؤكدة أن المسحة الطبية الأخيرة لها جاءت سلبية.
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وكتبت يسرا في تغريدة : “الحمد لله دائما وأبداً.. بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جداً من قلبي على دعواتكم ليا”.
وتابعت:” الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية.. لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة،.. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع”.
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والجدير بالذكر أن يسرا قد أعلنت قبل ثلاثة أسابيع عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.
حيث قالت: “بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا”.
وعلى الصعيد الفني شاركت يسرا الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “خيانة عهد” وشاركها البطولة عدد من النجوم منهم: حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد سرحان، هنادي مهنا، خالد أنور والمسلسل من تأليف أحمد عادل، ومن إخراج سامح عبد العزيز.
كما كانت تستعد لخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل ” حرب أهلية” وكان من المقرر أن تشاركها البطولة الفنانة هيفاء وهبي والتي اعتذرت لارتباطها بجولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية.