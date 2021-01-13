اتفرج..بماذا علقت هيفاء وهبي على خبر شفاء يسرا من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أن أعلنت النجمة المصرية يسرا، تعافيها من فيروس كورونا المستجد، الذى أصبها منذ أكثر من 3 أسابيع، مما جعلها تخضع للحجر الصحي بمنزلها لفترة من الوقت.

علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على خبر شفاء يسرا عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “الحمدلله على سلامتك يا قلبي.. عزيزتنا يسرا تعافت تماماً من فيروس كورونا وجاءت نتيجتها سلبية من الفيروس اليوم”.

يسرا تعلن تعافيها من فيروس كورونا وتوجه هذه الرسالة لجمهورها..اتفرج

اعتذرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن المشاركة في بطولة أحدث مسلسلات الفنانة يسرا والمقرر عرضه في شهر رمضان 2021، وجاء الاعتذار قبل شهر بسبب ارتباطها بعدد من الحفلات الغنائية في الولايات المتحدة.

يسرا تستعد لتقديم مسلسل “حرب أهلية” خلال الموسم الرمضاني القادم، من تأليف مدحت العدل وإخراج سامح عبد العزيز.

نضال أحمد تكشف مفاجأة عن علاقة هيفاء وهبي بإبنتها زينب الفياض..اتفرج