بعد هادي الجيار.. لعنة كورونا تضرب فنانة شهيرة وحالتها الصحية في خطر

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أيام من الإعلان عن وفاة الفنان الكبير هادي الجيار متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، كشفت تقارير عن إصابة الفنانة اليمنية أروى بالفيروس.

ومن خلال تغريدة نشرتها الفنانة أروى عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «إنستجرام»، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وكتبت الفنانة أروى في تغريدتها، قائلة: «للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعوا لي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي وبنتي وعائلتي آمين».

وأشارت تقارير إلى أن الفنانة أروى ساءت حالتها الصحية بشكل كبير خلال الساعات الماضية، إلا أنها تخضع للعزل الصحي في المنزل.

ويُذكر أن الفنانة أروى ولدت في الكويت لأب حضرمي وأم مصرية، انتقلت إلى القاهرة عام 1986 حيث استكملت دراستها الإعدادية والثانوية والجامعية في القاهرة، تفوقت في دراستها وبعد انهاءها المرحلة الثانوية قامت بدراسة الهندسة المعمارية.

بعد تخرجها عملت أروى كمهندسة معمارية في إحدى شركات القاهرة وتفوقت في عملها حتى استطاعت أن تمتلك شركة خاصة بها وهي ما تزال تعمل في هذا المجال لغاية الآن.