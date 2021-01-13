شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل مجدداً بفيديو مثير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بين الحين والآخر تشتعل منصات التواصل الاجتماعي بواقعة جديدة للفنانة المصرية رانيا يوسف حيث نشرت مؤخرا مقطع فيديو على حسابها في إنستجرام.

وكانت رانيا يوسف قد نشرت مقطع فيديو من كواليس الجزء الثاني من مسلسل “اللعبة” وهي تقدم مشهد أكشن مرتدية ملابس شخصية Catwoman.

وعلقت على مقطع فيديو قائلة : “: “رانيا يوسف Catwoman بدون دوبلير، من كواليس مسلسل اللعبة 2 – ليفل الوحش- قريبا”.

يذكر أن رانيا يوسف كانت قد اثارت جدلا واسعا في الأيام الأخيرة حول تصريحاتها على قناة الرشيد مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، حول ” مؤخرتها المميزة”.

وتبادل الفارس ردود غاضبة مع رانيا يوسف، واصفا أنها في سن والدته.

كما تقدم عدد من المحامين بعدة بلاغات ضد رانيا يوسف بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، مطالبين بضرورة مقاضاتها.