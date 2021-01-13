بهذه الطريقة احتفل هاني سعد زوج الفنانة التونسية درة بعيد ميلادها..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت الممثلة التونسية درّة بعيد ميلادها الـ41، اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير، درة فنانة نجحت في تقديم العديد من الأدوار التمثيلية في التليفزيون والسينما.

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فاجئ المهندس المعماري المصري هاني سعد، زوج درة متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بفيديو أعده خصيصا للاحتفال بعيد ميلاد درة.

وظهر هاني في بداية الفيديو، مهنيئا لدرة بمناسبة عيد ميلادها، ومتمني لها المزيد من النجاح والسعادة.

علّقت قائلة: “أجمل مفاجأة في حياتي، ربنا يخليك ليّ”.

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https://www.instagram.com/tv/CJ9bFh1nx1g/?igshid=1v6kxumi0ih6z

وقدم بعض نجوم الفن بدورهم التهنئة لدرّة في عيدها أبرزهم: هند صبري، هنا شيحة، كارمن سليمان وخالد سليم.

نذكر أن درّة احتفلت بزواجها من هاني سعد أوائل نوفمبر 2020 في حفل أقيم في الجونة.