نسخة طبق الأصل.. تعرف على صباح شقيقة سعاد حسني التي لقيت مصرعها في سن العشرين.. صور نادرة جدًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - من أصعب اللحظات التي عاشتها الفنانة الراحلة سعاد حسني هو فقدانها شقيقتها صباح التي توفيت في سن العشرين في حادث سيارة مروع.

لقطات نادرة تظهر فيها صباح بملامح مقاربة جدا لشقيقتها خاصة العيون وبعض الملامح الصغيرة.

صباح توفيت فجأة بسبب حادث سير على الطريق الزراعي بالقرب من مدينة إيتاي البارود على إثر تصادم السيارة التي كانت تستقلها بسيارة لوري كانت في طريقها إلى القاهرة.

وكانت صباح في طريقها لحضور حفل غنائي لشقيقتها نجاة الصغيرة وفقاً لما نشرته الصحف المصرية حيث جاء في الخبر: مصرع صباح شقيقة نجاة الصغيرة.. لقيت صباح (20 سنة) شقيقة نجاة الصغيرة وسعاد حسني مصرعها في الطريق الزراعي، كانت صباح تنوي الاشتغال بالسينما، وكان السينمائيون يتوقعون لها مستقبلا ناجحًا..

وتابع الخبر وقع الحادث قرب إيتاي البارود على إثر تصادم السيارة التي كانت تستقلها صباح بسيارة لوري كانت في طريقها إلى القاهرة، كانت صباح متجهة إلى الإسكندرية لحضور حفلة غنائية تحييها شقيقتها نجاة. وقع الحادث مساء الأربعاء الماضي، ماتت صباح عقب الحادث بنصف ساعة، تعرفت الشرطة على شخصيتها بعد 24 ساعة من الحادث، قامت بإبلاغ شقيقتها سعاد حسني بالنبأ، الذي أبلغته بدورها لنجاة، والتي ألغت الحفلة التي كانت تنوي إحيائها.

على جانب آخر، كانت صباح تنوي دخول مجال الفن حيث وقعت على 3 عقود لأفلام مختلفة وتوقع لها النقاد مستقبل كبير لأنها تتمتع بجمال مميز مما يجذب إليها الجمهور ببساطة كما أن السيدة جانجاه أكدت على هذه القصة حيث صرحت منذ فترة قائلة: صباح كانت بالفعل تتخذ خطواتها الأولى في عالم التمثيل، ووقعت قبل وفاتها عقود 3 أفلام، فقد كانت مثل القمر.