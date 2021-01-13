كيف تخلصت نور الغندور من نحافتها؟.. تصريحات أثارت الجدل

عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت الفنانة المصرية المقيمة بالكويت نور الغندور إن أسوأ اللحظات التي مرت عليها كانت لحظة انفجار مرفاً بيروت في أغسطس الماضي.

الانفجار وقع أثناء تواجدها في لبنان لتصوير مسلسل دفعة بيروت وكانت بالشارع وقالت إن صورة والدها أول من خطرت في ذهنها عند وقوع الانفجار.

وعبرت نور عن انزعاجها من بعض التعليقات السلبية التي توجه من قبل بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن أن تسبب الإهانة أو التقليل من شأن الأشخاص.

وأوضحت نور أنها كانت نحيفة للغاية في طفولتها وهو ما سبب لها الازعاج وتناولت حبوب الخميرة حتى اكتسبت بعض الوزن

تصريحات نور أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث لم تكشف فيها نور أي تفاصيل عن مرضها وكانت إجاباتها دبلوماسية.