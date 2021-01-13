تامر حبيب يثير ضجة بسبب رسالة إلى عزرائيل

حالة من الحزن والقلق يعيشها السيناريست تامر حبيب لفقدان عدد كبير من زملائه والمقربين منه شكل مفاجئ وأغلبهم بفيروس كورونا المستجد.

تامر أثار جدلا واسعا برسالة ساخرة خاطب فيها ملك الموت، وذلك عبر صفحته على فيس بوك

قال حبيب: “يا أستاذ عزرئيل… ممكن بس يومين أو حتى يوم واحد إجازة في الأسبوع.. عشان كدة على آخر يناير مش هلاقي حد أعزي فيه… ده لو حضرتك ماشرفتنيش بالزيارة”.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع تغريدة تامر وانقسمت التعليقان بين من وافق على كلانه ومن انتقد ما قاله.