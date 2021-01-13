كريمة الشريف ممثلة من زمن الأبيض والأسود فاتن حمامة حرمتها من تحقيق حلمها واتهمت في قضية دعارة شهيرة..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - كريمة الشريف، ممثلة مصرية من زمن الفن الجميل، الكثيرون لا يتذكرون إسمها، قدمت عدد من الأدوار الهامة في السينما المصرية بالابيض والاسود، وحققت بها نجاح لابأس بيه.

ولدت كريمة الشريف، لأسرة فقيرة بحي عابدين وكان لها ستة أشقاء هي أصغرهم، إكتشفها يوسف وهبي لتلتحق بفرقته المسرحية وتقدم العديد من الأعمال، بدأت سينمائيًا عام 1962 في فيلم (مذكرات تلميذة) مع حسن يوسف، لتشارك بعدها في العديد من الأفلام والتي من أبرزها (النظارة السوداء) مع نادية لطفي، و(الخيط الرفيع) مع فاتن حمامة، وقدمت عدة مسلسلات تليفزيونية باللغة العربية الفصحى ولكن العلامة الأشهر لها كانت المسلسل اﻹذاعي (حياتي)، وافتها المنية عام 1993 بعد معاناة مع المرض.