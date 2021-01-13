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شكرا لاهتمامكم بخبر كريمة الشريف ممثلة من زمن الأبيض والأسود فاتن حمامة حرمتها من تحقيق حلمها واتهمت في قضية دعارة شهيرة..اتفرج والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - كريمة الشريف، ممثلة مصرية من زمن الفن الجميل، الكثيرون لا يتذكرون إسمها، قدمت عدد من الأدوار الهامة في السينما المصرية بالابيض والاسود، وحققت بها نجاح لابأس بيه.
ولدت كريمة الشريف، لأسرة فقيرة بحي عابدين وكان لها ستة أشقاء هي أصغرهم، إكتشفها يوسف وهبي لتلتحق بفرقته المسرحية وتقدم العديد من الأعمال، بدأت سينمائيًا عام 1962 في فيلم (مذكرات تلميذة) مع حسن يوسف، لتشارك بعدها في العديد من الأفلام والتي من أبرزها (النظارة السوداء) مع نادية لطفي، و(الخيط الرفيع) مع فاتن حمامة، وقدمت عدة مسلسلات تليفزيونية باللغة العربية الفصحى ولكن العلامة الأشهر لها كانت المسلسل اﻹذاعي (حياتي)، وافتها المنية عام 1993 بعد معاناة مع المرض.
وقدمت عدة مسلسلات تليفزيونية باللغة العربية الفصحى ولكن العلامة الأشهر لها كانت مسلسل إذاعي باسم «حياتي» ذات حلقات منفصلة لتقديم الحلول للمشكلات الاجتماعية والأسرية.
تم إدراج اسمها في أشهر قضية شبكة دعارة بالوسط الفني، والتي عرفت بقضية “الرقيق الأبيض”، وكانت تديرها ميمي شكيب، وكان ذلك في عام 1974، وقيل حينها أنها تقاضت مبلغ 50 جنيه نظير الزبون الواحد في الليلة الحمراء، ولكنها نفت ذلك خلال التحقيقات.
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قالت كريمة إن “ميمي” بالفعل اتصلت بها لتعرض عليها الأمر ولكنها رفضت، وانتهى الأمر ببراءتها. وفي سنوات حياتها الأخيرة أُصيبت بمرض خطير وابتعدت عن الأضواء والكاميرات، إلى أن توفيت في 25 يناير عام 1993 عن عمر ناهز الخمسين عاما تاركة ابنة وحيدة تدعى “إيمان”.