شبه كبير يجمع بينهما.. عفاف راضي ستتبرأ من ابنتها في هذه الحالة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت الفنانة المصرية الكبيرة عفاف راضي، رفضها التام لأغاني المهرجانات الشعبية، التي انتشرت بشكل كبير هذه الأيام.

راضي قالت إنها ستتبرأ من ابنتها مي كمال لو عرضت عليها تقديم هذه النوعية من الأغاني، وتحدثت عفاف للمرة الأولى عن إعادة تقديم أغنيتها الشهيرة “عطاشى” بصوت ابنتها.

عفاف راضي، أضافت خلال اتصال هاتفي في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة “ON”، بحضور ابنتها المطربة مي كمال: الفن وراثة وأنا نصحت بنتى كتير من عدم دخولها مجال الغناء لصعوبة المهنة، لكن اكتشفت موهبتها مع الوقت وقررت أن اشجعها على الخطوة.

وتابعت: الحكاية جت بالصدفة كان مش فى تخطيط ليها لما سافرت أسوان كلمتنى وقالت ليا أنا عايزة أعمل أغنية “عطاشي” هناك”.

واستطردت: بنتي كانت خايفة تتحط فى مقارنة بيني وبين صوتها، والناس تفضل تقول هي بتعمل إيه؟ هي عشان بنت عفاف راضي تغني، أنا بحاول أساعدها فى اختيار الأغاني وبقعد أدرب معاها على الغناء، وهي شاطرة جدًا فى تقديم الأغاني الغربية وده أصعب لون لأن بيوضح امكانيات الصوت.

أضافت: لو بنتي جت وقالت ليا هغني مهرجانات شعبية هتبرأ منها، مش بحب اسمع أوى أغاني المهرجانات ولو سمعت حاجة بتكون بالصدفة، والمهرجانات هدفها الرقص والفرحة أمال مش فن، وبنتى عندها إمكانيات كبيرة فى صوتها.