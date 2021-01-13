شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – وفاة الإعلامية نجوي إبراهيم يتصدر التريند والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر مقرب من الإعلامية المصرية نجوى إبراهيم الانباء المتداولة حول وفاتها ، مؤكدا اصابتها بفيروس كورونا، لتنضم إلى عدد من الإعلاميين والفنانين ممن أصيبوا بفيروس كورونا، ومنهم النجمة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي والإعلامي وائل الإبراشي.

ومع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، يتجدد الجدل بشأن آلية احتساب تلك الحالات بالبيان اليومي، خاصة مع التصريح الصادم لمنظمة الصحة العالمية بأن تلك الأعداد الرسمية “لا تعكس الحقيقة على أرض الواقع”.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس الأربعاء، عن تسجيلها ارتفاعا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا مع رصد 1411 حالة مقابل 1333 في بيانات الثلاثاء.

وتشير البيانات الأخيرة إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر بعد أن سجل يوم 26 سبتمبر 1189 حالة، وفي 27 ديسمبر 1226، وفي 28 ديسمبر 1359، وفي 29 ديسمبر 1333، وذلك بعد أن تراجع هذا المعدل سابقا إلى أقل من 200.