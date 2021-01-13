قوام خارج المنافسة.. نسرين طافش تفاجئ الجمهور بإطلالة قاتلة من صالة الجيم.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - واصلت الفنانة السورية نسرين طافش نشر صورها الجريئة والمثيرة وهذه المرة من صالة الجيم.

عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام نشرت نسرين مجموعة من الصور ومقطع فيديو خلال ممارستها الرياضة في الجيم مع مدربها الخاصة.

ظهؤت نسرين برشاقة عالية وبجسم رياضي مثير وعلّقت على الصور و الفيديو بالقول : يسعد أوقات أحلى متابعين “.

نسرين حضرت مؤخراً في كليب أغنية ” جوك غير ” للفنان العراقي نور الزين بينما كانت قد أثارت الجدل بشنها هجوماً على لقاحات كورونا حيث أعلنت عن رفضها أخذ اللقاح، مُؤكِّدة أنّه لا يوجد دليل موثوق للتأكّد من شفاء مرضى الفيروس.