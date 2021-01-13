أحلام الإماراتية تعيد نشر صورة تجمعها بزوجها في بداية زواجهما والمتابعون يتسأولون لماذا تغير شكلها

عدن - ياسمين عبد العظيم - أحلام الإماراتية، مطربة تتمتع بصوت خليجي رنان، له قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، تلفت الأنظار دائما بإطلالتها الغالية، وبتصريحاتها الجريئة.

فاجأت أحلام الشامسي، متابعيها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” بإعادة نشر صورة لها وزوجها بطل الراليات الالقطري مبارك الهاجري من فترة الشباب حين كانا في بداية فترة زواجهما. وكان احد معجبيها قد نشرها على صفحته معبرا عن حبه الكبير لـ أحلام فأحبتها الاخيرة وقامت باعادة نشرها.

وظهرت الفنانة الاماراتية في فترة شبابها قبل التغييرات والتعديلات التجميلية التي خضعت لها في السنوات الماضية فعلق المتابعون على الموضوع موضحين أنها في الاصل امرأة جميلة وملامح وجهها جذابة في الاساس أما زوجها مبارك فلم يتغير كثيرا مع مرور السنين.

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أحلام الشامسي، مغنية إماراتية. أَطلق عليها جمهورها بـ «الملكة»، لقبها المغني السعودي محمد عبده بلقب «فنانة الخليج»، تُعتبر أحد المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي، وهي أول فنانة خليجية غنت في تونس وذلك في مهرجان قرطاج الدولي كما شاركت بالغناء في فلسطين لمرّتين في مهرجانات رام الله.