شكرا لاهتمامكم بخبر أرادها الملك فاروق وعشقها فؤاد المهندس بجنون.. رحلة سميحة توفيق من الحجاب إلى الإغراء.. صور نادرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تمتعت بجمال لافت وأنوثة طاغية ما أهلها لأن تتخص في أدوار المرأة اللعوب والزوجة الخائنة.

جمال الفنانة سميحة توفيق جعلها هدفا للملك فاروق الذي كان معروفا بمغامراته النسائية مع كثير من الفنانات.

لكن سميحة توفيق استنجدت بالفنانة تحبة كاريوكا التي ساعدتها في الخروج من هذا المأزق.

وذكرت الفنانة سميحة توفيق فى حوار لها إنه فى إحدى الليالى التى جمعتها بتحية والملك فاروق لاحظت تحية أن الملك فاروق يفحص جسد سميحة ويدقق النظر فى ملامحها.

فقالت لها تحية: يا ريت تروحى يا سميحة وبالفعل خرجت سميحة من الأوبرج بناءً على نصيحة تحية كاريوكا ونجت من أن تكون من حريم الملك فاروق.

بعد قيام ثورة يوليو تزوجت سميحة من أحد الضباط الذي طالبها بالابتعاد عن الفن فانصاعت إلى أوامره في البداية وبعد انفصالها عنه عادت للفن من جديد، وتزوجت بعده من الموسيقار عطية شرارة.

قبل ذلك أحبها الفنان فؤاد المهندس بجنون وروت سميحة قصة حب الفنان فؤاد المهندس لها، قبل زواجه من الفنانة شويكار، وعرضه الزواج عليها فكان ردها “خلينا إخوات”، وأضافت في حوارها أنها كانت تلمح في عينيه حب العشاق، وبعدما ضاق بها الحال كان من أوائل الناس الذين مدوا لها يد العون.

ولدت سميحة توفيق يوم 19 يوليو عام 1928 في محافظة المنيا، والدها كان يعمل مروضا للأسود في السيرك.

اكتشف موهبة سميحة توفيق الفنان يوسف وهبي وكانت في عمر 14 عاما، وكانت حينها محجبة لكنها خلعت الحجاب وأشركها وهبي بالرقص في مجموعة من الأفلام.

بداية سميحة توفيق الفنية كانت في فترة الأربعينات من القرن الماضي، حيث شاركت في فيلم “ليلى في الظلام” عام 1944، مع الفنان حسين صدقي، وليلى مراد، وأمينة رزق، وأنور وجدي.

قدمت سميحة توفيق شخصية المرأة اللعوب وفتاة الليل في عدد من الأعمال الفنية أبرزها أفلام “المرأة شيطان” عام 1949، مع الفنان محمد فوزي، و”ابن النيل” 1951مع شكري سرحان، و”سلطان” عام 1958 برفقة الفنان فريد شوقي، ونحن لا نزرع الشوك”، الحريف، عصر الحب، الجوع”.

داهمت الأمراض جسد سميحة ولم تجد من يقف إلى جوارها سوى الفنانة تحية كاريوكا التي تحملت تكاليف العلاج.

وفي سنوات عمرها الأخيرة لم تجد من يتكفل بعلاجها سوى الفنانة المعتزلة شادية التي ظلت ترسل لها مبلغًا ماليًّا كل شهر حتى وافتها المنية يوم 11 أغسطس عام 2010 عن عمر ناهز 82 عامًا.