تزوج خالة فنانة شهيرة.. تعرف على محمد الديب صاحب أشهر شارب في سينما الأبيض والأسود

عدن - ياسمين عبد العظيم - من الوجوه المألوفة في كلاسيكيات السينما المصرية تخصص في أدوار الشر وقدمها بخفة ظل وكان ذو شارب مميز.

الفنان المصري الراحل محمد الديب ولد يوم 4 أكتوبر عام 1908 وعمل في بدايات حياته الفنية مع الفنان نجيب الريحاني في فرقته.

وعمل في مجال السينما منذ منتصف الثلاثينات من خلال عشرات الأدوار المساعدة، ومن الأفلام التي عمل بها بسلامته عايز يتجوز، الشاطر حسن، الأستاذة فاطمة، حسن ومرقص وكوهين، عفريت سمارة.

عمل محمد الديب أيضًا مع الفنان أمين الهنيدي في السينما والمسرح وتوفي يوم 21 أكتوبر في عام 1979 عن عمر يناهز 71 عامًا.

كرمته الدولة فى عيد الفن في عهد الرئيس الراحل أنور السادات وقد تزوج الديب من الفنانة إحسان الجزايرلي في عام 1938 وهي التي قدمت دور أمه في فيلم لو كنت غني.

ثم تزوج من الفنانة جمالات زايد، خالة الفنانة الراحلة معالي زايد.