لماذا تزوجت والدة شيريهان عرفيًا؟.. لقطات نادرة تجمعهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - عاشت الفنانة شيريهان طفولة قاسية ومعاناة مشتركة مع والدتها جعلتها تقترب منها أكثر.

في 1964 ولدت شيريهان من زواج عرفي بين والدتها وأحد اثرياء مصر وقتها هو عبد الفتاح الشلقاني سليل عائلة ثرية وذات أصول اجتماعية.

كان الزواج عرفيا حتى لا تنجب السيدة عواطف هاشم صبيًا يجعل ولده الوحيد من زوج آخر يلتحق بالتجنيد وهو الفنان عمر خورشيد عازف الجيتار الشهير.

أنكر والد شيريهان نسبها وعانت الأم ت كثيرا لاشهار الزواج واثبات النسب بعد رحيل الأب فجأة قبل أن يتمم اتفاقه بإشهار الزواج رسميا، وأصرت أسرة الزوج على عدم الاعتراف بالزواج او الابنة من أجل حرمانهما من الإرث والثروة.

فقدت شيريهان أخيها عمر خورشيد وأمها في عام واحد ما زاد من تعاستها وحجم معاناتها التي اكتملت برحلة المرض الخطير الذي أصابها.