بعد صورتها بدون شعر.. حقيقة إصابة الفنانة شيماء سيف بمرض خطير

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة للفنانة شيماء سيف، ظهرت من خلالها صلعاء.

وبحسب ما جاء في تعليقات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فقد ادعوا إصابتها بمرض خطير استدعى حلق شعرها على الزيرو.

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وبالبحث عن الصورة التي انتشرت بشكل كبير عبر مواقع الاجتماعي المختلفة اتضح أنها صورة من الشخصية التي تجسدها في مسلسلها الكوميدي الجديد “في بيتنا روبوت”.

وتجسد الفنانة المتألقة شيماء سيف في المسلسل دور إنسان آلي وهو ما تطلب بأن تحلق شعرها تماما، إلا أن الجمهور عبر عن تعجبه من إطلالتها الجديدة.

وتخوض شيماء سيف أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل “في بيتنا روبوت” ويشاركها البطولة دلال عبد العزيز وهشام جمال وعمرو وهبة ودنيا سمير غانم وشيري عادل وناهد السباعي ومحمد أسامة وهدى المفتي وآخرون، وتأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد، وإخراج وليد الحلفاوي.