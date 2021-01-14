بعد سنوات من زواجها.. سماح أنور تكشف لأول مرة سبب إخفاء زواجها

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة الكبيرة سماح أنور حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الإعلان عن السبب الحقيقي وراء إخفائها زواجها الوحيد.

وقالت الفنانة سماح أنور في تصريحاتها خلال لقائها في برنامج «إتس شو تايم»، مع الإعلامية هبة الأباصيري، والمذاع عبر فضائية «cbc»: «أنا لم أحب زوجي ولكنني كنت أشعر بالراحة معه ولكنه أحبني، وكان سبب إخفاء زواجي منه تلبية لرغبة والدي».

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وأضافت الفنانة سماح أنور في تصريحاتها: «تزوجت في فترة كنت ناجحة فيها فنيًا جدًا ووالداي كانا يريان أن الزواج سيعطل مسيرتي الفنية، كما كانا يتوقعان أن هذا الزواج لن يستمر كثيرًا، كما أن نقطة حملي منه كانت صعبة جدًا عليهما».

وأضافت: «الإعلامي محمود سعد كان صديقي جدًا وكان في بيتنا ولم يكن يعرف شيئًا عن ابني وفي نهاية حلقة كنت معه كان فيه سؤال أن أصرح بشيء لم أعلن عنه مسبقًا ووجدت أنني لا أستطيع كتمان الأمر أكثر من ذلك وقالي آخر سؤال إيه السر اللي محدش يعرفه قلت إن أدهم ابني وليس متبنى».

وأكدت أن نجلها كان يعرف ولكنه لم يكن يصدق: «عملت فيه مقلب كبير جدًا وأنكرت وجود أدهم، إلى أن كبر وفي المدرسة كانوا يقولون له هذه ليست والدتك».

واختتمت: «محمود سعد بعد الحلقة ما خلصت اتخض وقالي وإزاي أنا ما اعرفش وكنا هنخسر بعض بسبب الحلقة دي«.