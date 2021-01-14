شكرا لقرائتكم خبر عن بملابسها الداخلية.. اتفرج صافيناز تستعرض مناطق حساسة بجسمها : سبب شهرتى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الراقصة ​صافيناز​ جميع متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بالصورة الجديدة التي نشرتها وبدت فيها وهي تستعرض جسمها بشكل واضح.

صافيناز التي عودت كل متابعيها على الصور المثيرة للجدل، أضافت صورة جديدة في هذا السياق، حيث تعمدت على ما يبدو إظهار حجم صدرها الكبير وجزء منه بارتدائها بدلة رقص فاضحة لإثارة الجدل وسألت جمهورها “حلوة البدلة ولا لأ ؟”.