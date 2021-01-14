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اتفرج .. ميريام كلينك تخلع ملابسها قطعة قطعة قدام الرجالة

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عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة اللبنانية الاستعراضية ميريام كلينك متابعيها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستقرام مقطع فيديو دعت فيه الجمهور الى تحدي خلع الملابس أثناء المشي على جهاز الرياضة المخصص في الجيم

و ظهرت كلينك تخلع ملابسها بشكل مثير ليظهر تحتها لباسها الرياضي الضيق ذو اللون الزهري المعتاد و الذي كشف بدوره على مناطق مثيرة من جسمها الرشيق .

وشاركت ميريام، جمهورها عبر حسابها على تطبيق “انستجرام” عدة فيديوهات للتمارين الرياضية التي تمارسها، بخاصة أنها معروفة بمحافظتها على لياقتها ورشاقتها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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