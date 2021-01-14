بعد وفاته تصريح مفاجئ من شمس البارودي عن صفوف الشريف

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة المعتزلة شمس البارودي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريح اعتبره الجميع مفاجئ عن رئيس مجلس الشورى الراحل صفوت الشريف.

وقالت «البارودي» في تصريحات صحفية إن صفوت الشريف كان له دور وفضل كبير في خروج مسلسل «إمام الدعاة» للنور، والذي جسد فيه دور البطولة الفنان خسن يوسف.

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وأوضحت «البارودي» أنها لا تنسى وقفة صفوت الشريف مع زوجها الفنان حسن يوسف لعرض مسلسل إمام الدعاة الذي تناول حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وقالت البارودي تعليقاً على وفاة صفوت الشريف الذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض: «الله يرحمه ويغفر له».

وتابعت: «اذكر له وقفته مع زوجي لعرض مسلسل إمام الدعاة عن حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي، حيث كتب السيناريو والحلقات اللواء بهاء إبراهيم وكان متخصصا في الأعمال الدينية، وجلس مع الشيخ سامي الابن الأكبر للشعراوي وأخذ كل المعلومات المطلوبة».

واستكملت قائلة: «كان زوجي حسن يوسف ومطيع زايد بالشراكة مع مدينة الإنتاج تعثرا في الإنتاج، وقبل عرض العمل في رمضان اعترض الابن الأوسط ورفع قضية لوقف العمل، ولكن صفوت الشريف صمم على عرضه حتى يقول القضاء كلمته».

وأضافت الفنانة المعتزلة موضحة دور الشريف في خروج مسلسل إمام الدعاة للنور: «بعد الأسبوع الأول من عرض المسلسل أقر القضاء أن المسلسل لا يسيء للشيخ الشعراوي، وأشاد بالعمل وشكر حسن يوسف في قاعة المحكمة».