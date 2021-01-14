براءة هند الحناوي من اتهامات أحمد الفيشاوي بشأن ابنتهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصدرت محكمة جنح المقطم قرارها في القضية التي رفعها الفنان أحمد الفيشاوي ضد طليقته هند الحناوي ويتّهمها فيها بتعريض حياة ابنتهما لينا للخطر والامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية ونشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

المحكمة قضت ببراءة هند الحناوي من التهمة المنسوبة إليها، حيث دفع شعبان سعيد المحامي ببطلان البلاغ لأن الهدف منه كيدي من أجل إفلات الفنان أحمد الفيشاوي من التزاماته المادية تجاه ابنته لينا، مشيراً إلى أن الأخيرة سافرت الى لندن برغبة وموافقة والدها.

وكانت محكمة أسرة مصر القديمة قد قضت بزيادة مصروفات النفقة الخاصة بلينا أحمد الفيشاوي إلى 20 ألف جنيه، كما أصدرت حكماً بإلغاء قرار المنع من السفر وترقّب الوصول، والذي سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوي بمنع ابنته لينا من السفر.