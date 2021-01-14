نقل سونجول أودن إلى المستشفى بعد تدهور حالتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - نقلت الفنانة التركية سونجول أودن إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بالمرض الناتج عن فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة حرييت التركية الخبر وقال نراسلها إن أودن التزمت بقاعدة الحجر المنزلي بعدما تبينت إيجابية نتيجة فحصها.

وذكر أنه تم نقلها بشكل طارئ إلى المستشفى بعدما اشتدت الأعراض لديها. وأضاف أنها ظلت تحت المراقبة التامة بعدما تفاقمت حالتها وأنها ستبقى على هذه الحالة لمدة لم يتم تحديدها.

ويُشار إلى أن سونغول عُرفت في العالم العربي من خلال أدائها شخصية “نور” في المسلسل الذي يحمل الاسم نفسه إلى جانب الممثل الشهير كيفانش تاتليتوغ الذي قام بدور “مهند”.