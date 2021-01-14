إحالة رانيا يوسف إلى المحكمة بتهمة الفعل الفاضح

عدن - ياسمين عبد العظيم - حددت محكمة جنح قصر النيل، بمجمع محاكم عابدين، جلسة 21 فبراير المقبل، لمحاكمة الفنانة رانيا يوسف، لارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان.

المحاكمة تأتي على خلفية بلاغ ضد رانيا يوسف، والذي تضمن ظهورها بأحد اللقاءات التلفزيونية تتحدث عن مفاتن جسدها وبروز مؤخرتها.

تلقت جهات التحقيق ثمانية بلاغات، ضد الفنانة بسبب تصريحاتها التليفزيونية الأخيرة، والتي تعد خادشة للحياء.

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد أثارت الجدل والانتقادات ضدها، بسبب مقطع فيديو نشرته على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها بـ”إنستجرام”، وعبر صفحتها على “فيسبوك”، لبرومو من لقائها التلفزيوني في حلقة رأس السنة من برنامج “مع الفارس”.

وفي البرومو سألها المذيع العراقي نزار الفارس عن إطلالتها المثيرة للجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، وارتدائها فستاناً أبيض شفافاً أبرز مفاتن مؤخرتها، لتصدم رانيا المشاهدين بتصريحات حاولت أن تدافع بها عن نفسها قائلة: “مؤخرتي أنا بس مؤخرة الفنانات كلهم، بس يمكن لأن مؤخرتي أنا مميزة”.