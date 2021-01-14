شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي يتصدر التريند والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الدكتورة عبلة الكحلاوي مازالت حتى الآن داخل العناية المركزة في واحدة من المستشفيات الخاصة، ذلك بعد إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، وحالياً تعاني من تدهور حالتها الصحية، وهي تعاني من صعوبة في التنفس بسبب نقص حاد في الأكسجين بالجسم، وتم التأكيد من خلال أحد المقربين من الدكتورة عبلة الكحلاوي أن حالتها الآن مستقرة وندعى لها بالشفاء العاجل.

ابنة عبلة الكحلاوي تطلب من الجميع الدعاء لوالدته بسبب إصابتها بفيروس كورونا

طلب ابنتها مروة ياسين في صباح اليوم من خلال بوست على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي

“فيس بوك” وهو يشمل الدعاء لها بالشفاء وطلبت من محلي الدكتورة عبلة الكحلاوي قراءة الدعاء بنية شفاء والدتها.

والدعاء هو ” اللهم إني عبدك وبك أملي، وأنت رجائي؛ وسيدنا وحبيبنا وجدنا وحبيبك ونبيك المجتبى صلى الله عليه وسلم شفيعي عندك؛ أمنا الحبيبة الغالية أمتك عبلة الكحلاوي فقيرة إلى عفوك وعافيتك ورحمتك، فاللهم بحق سيدنا محمد نبيك صلى الله عليه وسلم وبحق اسمك الرؤوف الرحيم، الشافي المعافي اجعل الشفاء في جسدها، واليقين في قلبها، والنور في بصرها، والشكر في صدرها، وذكرك بالليل والنهار مابقيت على لسانها، وارزقها منك رزقاً غير محظور ولا ممنوع”.

وكتبت أيضاً “اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك وعافها من بلائك واغنها بفضلك عمن سواك واحدر عنها الأذى”، وقامت بكتابة الكثير من الأدعية لجميع محبيها حتى يدعوا لها بها للتخطي هذه الأزمة.