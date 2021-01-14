شكرا لقرائتكم خبر عن مكشوفة الظهر – اتفرج هكذا ظهرت نسرين طافش في أحدث ظهور لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورًا جديدة لها في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” تظهر فيها وهي ترتدي فستانًا طويل منفوش بالألوان الصيف المبهجة مكشوف الظهر، وانتعلت معه حذاء عالي، واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز جمالها.

وعلقت نسرين عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام: “أنا لست أفكاري ، ولست مشاعري ، ولست مفاهيمي الحسية ، ولست تجاربي ، ولست محتوى حياتي . بل أنا الحياة ، أنا الفضاء الذي يحدث به كل شيئ .. أنا الوعي .. أنا الآن .. أنا الكينونة ☀️”.

وتشارك نسرين في مسلسل “الوجه الآخر”، العمل من إخراج: سميح النقاش، تأليف: فداء الشندويلي، وبطولة كل من ماجد المصري نسرين طافش مادلين طبر ندى موسى أحمد سعيد عبدالغني مهند حسني.